Nach Kritik an KRZN W-Lan an Klever Schulen soll endlich besser werden

Die W-Lan-Infrastruktur an den Klever Schulen müsse im Alltagsbetrieb mitunter großen Belastungen standhalten, heißt es darin. Bereits heute ist in einer Klasse mit 28 Schülern eine Geräteanzahl von 40 Geräten und mehr möglich. Dazu gehören nicht nur die pädagogischen Geräte der Schüler- und Lehrerschaft, sondern auch die privaten Geräte, die integriert und eingesetzt werden. Zudem haben die verschiedenen Unterrichtsfächer unterschiedliche Anforderungen an die Technik, sowohl an die Hardware als auch an die Software.