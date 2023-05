Direkt an der niederländischen Grenze Das bietet die Thornsche Mühle an den „Molendagen“

Der Mühlennachbar auf der deutschen Seite ist übrigens der Künstler Bart Elfrink. Er öffnet an beiden Tagen seine Galerie. Auch Live-Musik ist eingeplant. Ein Besuch lohnt sich also. Gerlof Hoefsloot zeigt in der Galerie von Elfrink zudem kleine Filme, die er von Tieren aus der Mühleumgebung gemacht hat. Und natürlich ist an beiden Tagen das Restaurant an der Mühle geöffnet.