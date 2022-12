Handwerkermarkt eröffnet Das bietet der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland bis Sonntag

Ansonsten setzt man auf eine Mischung aus bereits bekannten wie beliebten Ausstellern auf der einen Seite und einer neuen Auswahl auf der anderen, wie Stiftungs-Geschäftsführerin Julia Niggemann erklärte. „Das erwarten unsere Besucher auch. Wir bieten Kunsthandwerk an, das wirklich handverlesen ist.“ Neu auf dem Markt sind etwa die Druckstempel von Gerhard Peterich aus Hamburg. Der Illustrator würde derzeit normalerweise auf dem Gendarmenmarkt in Berlin stehen. Weil dort aber umgebaut wird, hat es ihn dieses Jahr nach Moyland gezogen. „Ich weiß seit Jahren, dass Moyland sehr attraktiv ist. Dieses Mal habe ich meine Chance genutzt“, sagt er. Ebenfalls neu ist der Stand von Michaela Huber aus Köln. Sie bietet hochwertigen Gold- und Silberschmuck, den sie selbst gestaltet. Ihr war der Markt bereits in der Vergangenheit empfohlen worden. „Mir war klar: Wenn ich mal die Möglichkeit bekomme, dann mache ich das auch.“ Ihr erster Eindruck? „Super.“