Ein Tipp für den Familienausflug Das bietet der Tiergarten Kleve in den Herbstferien

Doch neben den zahlreichen Jungtieren und dem neuen Fantasy-Abenteuerspielplatz, der als einer der schönsten Spielplätze am Niederrhein gilt, wartet in den Herbstferien noch eine ganz besondere Aktion auf alle kleinen und großen Abenteurer, wie Tiergartenleiter Polotzek berichtet: „Passend zu den Herbstferien gibt es eine neue Tiergartenrallye, die jeder Besucher kostenlos an der Kasse erhält. Hier kann man spielerisch lernen, warum unsere Trampeltiere so lange Wimpern haben, was unsere Soayschafe so besonders macht oder auch wie lange unsere Frettchen „Rocket“ und „Spargel“ am Tag überhaupt schlafen. Alle Gäste, die das richtige Lösungswort herausfinden, erhalten als Belohnung eine kleine Überraschung.“