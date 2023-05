Kostenfreie E-Lastenräder und mehr Das bietet der Pop-up-Store beim Stadtfest in Kleve

Zum Stadtfest am 6. Mai lädt die Steuerungsgruppe in den Pop-up-Store „An der Münze 12“ ein, direkt gegenüber dem Clever Eistempel. Unter anderem gibt es eine „faire Kaffeepause“ für die Besucher. Die Montessori-Grundschule macht sich unterdessen auf den Weg zur Fairtrade-School. Die Kampagne bietet Schulen die Möglichkeit, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Anlässlich des Stadtfests verlost die Montessori-Grundschule faire Produkte in einer Tombola. Zudem werden Schüler fair gehandelte Snacks aus einem Bauchladen heraus verteilen.