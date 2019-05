Kellen : 50 Jahre Amelandlager Kellen

Kleve-Kellen Jubiläumsparty im Pfarrheim mit vielen Erinnerungen an die Geschichte.

(RP) Was im Jahre 1968 unter der Leitung des Kaplan Theodor Pleßmann begann, hat auch heute noch Bestand. Die Rede ist vom Amelandlager des Klever Ortsteils Kellen (wir berichteten). Die Leitung heißt heute Birgit Krake und nach mehreren Stationen auf der Insel ist das Lager heute im „Paradiso“ inmitten des Örtchens Buren beheimatet.

Trotz unterschiedlicher Unterkünfte: An der Beliebtheit des Ferienlagers hat sich auch heute, 50 Jahre später, nichts geändert. Mit einem Dankgottesdienst wurde das halbe Jahrhundert der Kellener Amelandgeschichte zusammen mit Pfarrer Notz im nahezu ausverkauften (Gottes)Haus, in der Pfarrkirche gewürdigt.

Zahlreiche Fotostellwände, alte Lagermappen sowie eine Diashow quer durch die vergangenen Jahre weckten so manche Erinnerung im bestens ausgeschmückten Saal und luden zum Schmunzeln über vergangene Jahre ein. Besonders erfreut war das Orgateam über den Besuch der Familie Brouwer, die Vermieter der heutigen Ferienunterkunft „Paradiso“, in der die kleinen Gäste seit dem Jahr 2000 beheimatet sind. Als Jubiläumsgeschenk hatten diese einen Gutschein für einen Tag Wasserrutsche mit in die Partnerstadt gebracht.