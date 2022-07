Kreis Kleve : Halbzeit beim 9-Euro-Ticket

Kreis Kleve Seit Anfang Juni kann man für neun Euro einen Kalendermonat lang den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen. Die NIAG hat bisher 11.000 9-Euro-Tickets im Kreis Kleve verkauft. Deutsche Bahn und VRR haben keine Zahlen für den Kreis.

So heißt es von der Deutschen Bahn: „Verkaufszahlen für NRW oder noch lokaler kommunizieren wir nicht.“ Verwiesen wird auf eine Statistik von Ende Juni, also nach einem Monat 9-Euro-Ticket: 10 Millionen Tickets hatte da allein die Bahn deutschlandweit verkauft. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erklärt, dass ihm nur Gesamtzahlen vorliegen, und teilt 1,8 Millionen Ticket-Verkäufe bis Ende Juni mit.

Die Nordwestbahn verkauft im Kreis Kleve selber keine Tickets, gibt aber zumindest eine Einschätzung zu den Fahrgastzahlen: Zwar werde die Zahl der Fahrgäste auf der Strecke des RE10 (Nordwestbahn) nicht erhoben – und ist momentan aufgrund der Streckenarbeiten wohl ohnehin nicht aussagekräftig – insgesamt sei es auf den Strecken der Nordwestbahn aber schon zu gesteigertem Fahrgastaufkommen gekommen. Und bisweilen auch zu überfüllten Zügen: So sei es auf der Strecke des RE 14, der für die Anreise zum Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen genutzt wird. teils zu starken Überlastungen gekommen. „Insbesondere samstags, da ist in den Zügen grundsätzlich immer am meisten los. Jetzt ist es aber insgesamt wieder deutlich ruhiger geworden – seit einer Woche hatten wir auf keiner Strecke mehr Überlastungen“, sagt Nordwestbahn-Pressesprecher Steffen Högemann.