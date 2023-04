Bull’s German Open Großes offenes Dart-Turnier im Wunderland Kalkar

Am Samstag wird ausgespielt, in welcher Kategorie die Teilnehmer am Sonntag weiterspielen. Je höher die Kategorie, desto mehr Preisgeld gibt es zu gewinnen. So bekommt der Sieger der Gold-Kategorie am Sonntag stattliche 2500 Euro. Insgesamt wird ein Preisgeld von mehr als 12.000 Euro ausgeschüttet. Hauptsponsor bleibt die Firma Bull’s (Dartzubehör), zweiter Partner ist das Wunderland Kalkar, das den Teilnehmern auch günstige Übernachtungspakete anbietet.