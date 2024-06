Verein für Darmkrebsvorsorge Rote Hose lädt zur Benefiz-Jubiläumsfeier im Tanzpalast

Vor zehn Jahren hat Petra Thomas den Verein „Rote Hose Darmvorsorge“ gegründet. Das Ziel: Besonders junge Menschen für das Thema Darmkrebsvorsorge sensibilisieren. Da war ihre Diagnose ein Jahr her. 2017 starb Petra Thomas schließlich an der Krankheit – im Alter von 34 Jahren. Die Arbeit des Vereins geht allerdings weiter und für Samstag, 29. Juni, lädt er Mitglieder sowie Interessierte zu einer Benefiz-Jubiläumsfeier in Kleve ein. Das Motto „Sprich – Achte – Handle – nicht erst mit 50!“ verdeutlicht den Schwerpunkt des Vereins in Aufklärung, Vorsorge und Früherkennung für Darmkrebs. Das Vereinssymbol ist die Rote Hose, es soll Scham abbauen, über das Thema des Stuhlgangs zu sprechen, welches bei der Darmkrebsvorsorge unvermeidbar ist. Über den Verein können unter anderem Tests auf verstecktes Blut im Stuhl bestellt und danach in einem Labor untersucht werden.