Bis März bewerben Darlehen für Studierende aus dem Kreis Kleve

Bis Mittwoch, 15. März 2023, können Studierende aus dem Kreis Kleve einen Antrag auf Studienhilfe aus dem Peter-Albers-Studienfonds stellen. Ziel ist es, Studierenden die Finanzierung ihres Studiums durch Gewährung von zinslosen Darlehen zu erleichtern. Bisher wurden 485 Studierende mit einem Fördervolumen von ca. 600.000 Euro gefördert. Die einkommensabhängige Studienhilfe in Höhe von 600 Euro wird für ein Semester beantragt und kann für maximal sechs Semester gewährt werden. Zwei Jahre nach Studienabschluss beginnt die Rückzahlung des Darlehens in jährlichen Raten von 300 Euro. Die Tilgungsbeträge fließen vollständig in das Stiftungsvermögen zurück und werden für erneute Studienhilfen verwendet. Die Verwaltungskosten des Fonds trägt der Kreis Kleve. Anträge können Studierende aus dem Kreis Kleve stellen, auch wenn sie an einem auswärtigen Studienort wohnen. Anträge werden an die Kreisverwaltung Kleve, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve, gesandt. Beizufügen sind ein Lebenslauf, Einkommensunterlagen des Antragstellers bzw. der Antragstellerin sowie der Unterhaltsverpflichteten, eine Studienbescheinigung für das Antragssemester und Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen. Für Studierende, die nur vorübergehend im Kreis Kleve wohnen (z.B. für die Zeit eines Studiums), ist eine Förderung nicht vorgesehen. Antragsstichtag für das Sommersemester 2023 ist der 15. März 2023. Ein Antragsformular finden Interessierte im Internet unter www.kreis-kleve.de, Suchbegriff „Studienfonds“. Der Förderantrag ist dort auch als Online-Dienst verfügbar. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 02821 85-474 oder -475.