Kiffer-Tourismus ins Nachbarland Darf man jetzt Cannabis in den Niederlanden holen?

Es ist Karfreitag, 13 Uhr in der Vlaamsegas, einer schmalen Gasse mit lückenlosen Häuserfassaden in der niederländischen Stadt Nimwegen. Graffiti zieren die Wände, die alteingesessenen Coffeeshops Kronkel und Dreadlock haben ihre Türen geöffnet. Ein süßlicher Geruch liegt in der Luft. Auf den Verkaufstafeln in den Shops sind Marihuana- und Haschischsorten nebst Grammpreis angezeigt. Auch Gebäcke mit THC-Anteil werden angeboten. „Fünf Gramm S5 Haze“ bestellt ein deutscher Kunde an einem der Verkaufsschalter im Coffeeshop Kronkel, den es seit 1986 gibt. Der Mitarbeiter packt das Gras aus der Schale auf eine Feinwaage, gibt Blüten hinzu nimmt wieder etwas weg, bis die Waage fünf Gramm anzeigt. „52,50 Euro“, sagt der Mitarbeiter. Der Kunde zahlt und kriegt noch Blättchen hinzu, mit denen er Joints rollen kann.