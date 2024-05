Dance-Wettbewerbe Tanz-Europameisterschaften finden in Kalkar statt

Die „Udo“, United Dance Organisation, organisiert die Streedance-EM. Sie wurde 2002 gegründet und ist die größte internationale Straßentanzorganisation der Welt. Auf ihren Veranstaltungen können sich Streetdancer vom gesamten Kontinent messen. Die Europameisterschaft im Streetdance findet schon seit 2013 im Wunderland Kalkar statt. Insgesamt mehr als 150 Gruppen aus 20 Ländern sind dabei. Getanzt wird zu Musikstilen wie Hip Hop, Old School oder Funk. Ein neuer Trend ist die Tanzart Litefeet, bei dem die Tänzer fast schwerelos erscheinen. Zum Schluss der Wettbewerbe wird in Battles gegeneinander getanzt. Wer die Vorrunde schafft, qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft, die Mitte August in Blackpool, England stattfindet.