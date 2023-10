Auf Tiktok und Instagram Ein Kalkarer Dachdecker wird zum Internet-Star

Sein Markenzeichen sind der orangefarbene Pulli, die schwarze Dachdeckerhose, die Pudelmütze im Wechsel mit der hoch gezogenen Käppi – seine Stärken sind seine Kraft und Entschlossenheit, aus seinem Leben etwas zu machen. Und das gelingt Maurice Odendahl vor einem riesigen Publikum. Denn der 22-jährige Dachdecker aus Labbeck geht viral, wie es neudeutsch gerne heißt. Rund 185.000 Menschen folgen ihm online auf Instagram und sehen sich seine witzigen Beiträge rund ums Handwerk regelmäßig an. Auf der Video-Plattform Tiktok sind es sogar fast 500.000 sogenannte Follower. Maurice Odendahl gehört somit zu den erfolgreichsten Vertretern seiner Zunft, was die Reichweite in den sozialen Medien angeht. Und ganz nebenbei ist der Internet-Star vermutlich auch der jüngste König, der je auf dem Thron der Labbecker St.-Hubertus-Schützen gesessen hat, nachdem er vor wenigen Wochen den Vogel von der Stange geholt und seine Lebensgefährtin Fabienne Verwers zur Königin gemacht hat.