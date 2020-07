Messezentrum Kalkar : „Cos Con“ holt Filmwelt ins Wunderland

Kalkar Vier Monate lang fand im Messe- und Hotelkomplex Wunderland wegen der Corona-Pandemie fast nichts statt. Jetzt sind die ersten Messen und Veranstaltungen wieder möglich. Im Außenbereich geht’s auch ohne Mundschutz.

Wer in der Filmwelt zu Hause ist, wird viele Bekannte treffen. Und mancher dürfte seinen Ohren nicht trauen: Spricht da wirklich „The Rock“ Dwayne Johnson, kann es sein, dass Robert Downey aus „Walking Dead“ sich nach Kalkar verirrt hat? Nicht ganz - was klingt wie eine Kino-Größe, ist manchmal nur der (deutsche) Synchronsprecher. Und was aussieht wie „Bumble Bee“ aus „Transformers“, ist eben etwas, das so aussieht: ein Mann im täuschend echten Kostüm. Am 5. und 6. September wird, wenn sich die Corona-Situation nicht wieder verschlechtert, im Kalkarer Veranstaltungskomplex das Cosplay-Event „Over the Top“ stattfinden. Profis und vor allem Fans der Branche treffen sich zu einem filmreifen Wochenende. 1900 Besucher pro Tag, davon je 500 mit festem Sitzplatz in der Halle, dürfen dabei sein. Mehr lässt das Sicherheitskonzept nicht zu. Und man sollte seine Maske (falls das Gesicht nicht ohnehin hinter einem monsterhaften Panzer verborgen ist) nicht vergessen.