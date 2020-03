Coronavirus : Jetzt ist die Zeit für Anrufe und Briefe

Kleverland Das sich verbreitende Coronavirus treibt Menschen in die Isolation. Wie gibt man den Betroffenen Trost, die im Krankenhaus, in Heimen und zu Hause keinen Besuch empfangen dürfen? Wir haben Antworten zusammengetragen.

Weihbischof Rolf Lohmann hält fest: „Durch die Ausbreitung des Coronavirus erleben wir eine Zeit, in der wir als Gesellschaft gefragt sind. Wir alle sind aufgefordert, uns zurückzunehmen und zu entscheiden, was wir wirklich brauchen und worauf wir auch mal einige Zeit verzichten können.“ Unser aller Ziel müsse es sein, besonders gefährdete Menschen zu schützen. Es gelte, sich auf das Wesentliche zu besinnen und zu erkennen, wie leicht unser Leben im scheinbaren Überfluss ins Wanken geraten kann. „Es zeichnet eine solidarische Gemeinschaft aus, dass die Starken Verzicht üben, um die Schwachen zu schützen“, betont Lohmann.

Der Geistliche verweist auf göttlichen Beistand: „Wer immer für uns da ist, unabhängig von Quarantänen und Besuchszeiten, ist der Vater im Himmel. Er hat immer ein offenes Ohr für unsere Ängste und Nöte. Nehmen wir uns Zeit für das persönliche Gebet, gerade auch im Blick auf die, die erkrankt sind oder in Angst vor einer Infizierung leben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns auch in dieser Krise zur Seite steht – was uns nicht von der Verantwortung für unser Leben und das unserer Nächsten entbindet.“

Diakon Michael Rübo versucht, seine Besuche bei Alten und Kranken so weit es geht aufrecht zu erhalten. „Viele alte Menschen sind in Sorge. Sie fragen mich: Michael, Du kommst mich doch noch besuchen?’“ Er antwortet, dass er gerne kommt, so lange er sich gesund fühlt. Denn er möchte den Menschen die Angst nehmen. Es ist nicht die Angst vor der Krankheit, es ist die Angst, zu vereinsamen, außen vor zu sein. Rübo kann nicht alle Alten und Einsamen besuchen, aber er möchte die Jungen, Gesunden ermuntern, diesen Menschen die Angst zu nehmen. Das sei gar nicht schwer. „Ein Anruf reicht oft aus, auch eine WhatsApp-Nachricht kann Freude bereiten“, sagt Rübo. Angehörige und Freunde sollten ihren Lieben aus ihrem Alltag berichten. Sie sollten den Blick öffnen für das Gute, das Schöne in ihrem Leben und andere daran teilhaben lassen. „Das kann ein Bild vom Enkelkind sein, aber auch ein Foto von einer Blume aus dem Garten. Das, was einem selbst gut tut, was einem Freude bereitet, sollte man jetzt mit anderen teilen“, empfiehlt Rübo.