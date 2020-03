Kreis Kleve : 121 mit Corona infizierte Personen im Kreis

Kreis Kleve Zahl der Infizierten steigt. Neue Maßnahmen mit Kontaktsperre. Landrat hält am Vorschlag fest, die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Kreis Kleve Der Kreis Kleve zählt inzwischen 121 Personen mit einer bestätigten Corona-Infektion, Stand Sonntag, 22. März, 12 Uhr. Davon sind sieben in Bedburg-Hau, 17 in Geldern, zwei in Goch, 18 in Issum, elf in Kalkar, 14 in Kerken, zwölf in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, sieben in Kleve, drei in Rees, zwei in Rheurdt, zwölf in Straelen, vier in Wachtendonk und drei in Weeze. In Klärung befinden sich neun Meldungen. Von den insgesamt 121 bestätigten Corona-Fällen befindet sich eine Person im Krankenhaus. Das teilte Kreissprecherin Ruth Keuken mit.