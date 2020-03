Coronavirus in Kleve : Corona-Verdacht am Gymnasium und Kindergarten nicht bestätigt

Kleve Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve wird wieder unterrichten, auch der Kindergarten Arche Noah öffnet wieder.

Der Unterricht am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve wird ab Freitag, 13. März, wieder ganz normal stattfinden. Die Schule war vorsorglich für Donnerstag, 12. März, geschlossen worden, weil es einen Corona-Verdachtsfall gegeben hatte. Dieser hat sich jedoch nicht bestätigt. „Es besteht also keine erhöhte Gefahr, so dass wir unsere Schüler wieder unterrichten können“, sagt Schul-Direktor Timo Bleisteiner.