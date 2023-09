„Enorme Dunkelziffer“ Corona-Zahlen steigen – aber wer impft im Kreis Kleve?

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor wenigen Tagen ältere Menschen und Risikogruppen zur Impfung mit dem neuen Corona-Impfstoff aufgerufen. „Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit für Menschen über 60 oder Menschen mit Risikofaktoren“, sagte Lauterbach. Er selbst ließ sich die Auffrischungsimpfung in Berlin geben. Wer im Kreis Kleve seine neue Corona-Impfung haben möchte, muss erst einmal einen Arzt finden, der sie auch anbietet. Das Problem: Ausgeliefert wird der Impfstoff nach wie vor in Fläschchen mit sechs Dosen. Das heißt, die Arztpraxis kann nur in Sechsergruppen impfen – oder muss Impfdosen wegwerfen. Wie Leser berichten, gibt es im Kreis Kleve zahlreiche Ärzte, die daher zunächst nicht impfen.