Pflege-Verantwortliche am Niederrhein schlagen Alarm : „Diese Corona-Regeln gehen an der Realität vorbei“

So viel Normalität wie möglich – auch in Corona-Zeiten: Altenpflegerin Janina Hau und Johanna Bücker im Josefshaus Pfalzdorf. Foto: THOMAS MOMSEN

Kreis Kleve Verantwortliche des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes am Niederrhein schlagen Alarm: Man sei nach zwei Jahren Corona-Pandemie am Ende der Möglichkeiten, die Regeln und Maßnahmen gingen an der Wirklichkeit vorbei.

Das Bundeskabinett hat den Rahmen für Corona-Schutzmaßnahmen ab Oktober beschlossen, der Bundestag berät dazu am 8. September. In Altenpflegeeinrichtungen sollen weiterhin viele und strenge Regeln gelten. Die Einrichtungen müssen weiterhin zeitintensive Maßnahmen wie Einlasskontrollen, Zertifikatskontrollen und Dokumentationen umsetzen. Bis Juni konnten Pflegeeinrichtungen die Aufwendungen noch über den Pflegerettungsschirm geltend machen. Das ist nun nicht mehr möglich. „Diese Regeln und Maßnahmen gehen an der Realität vorbei, orientieren sich nicht an unserem Alltag“, sagen die Verantwortlichen des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes am Niederrhein (KAN). „Im Gegenteil: Sie verschlechtern die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Bewohnern und Mitarbeitern.“

Alexander Noack ist Geschäftsbereichsleiter im Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerk am Niederrhein und Geschäftsführer der Franziskus GmbH Kleve. Jörg Matenaers leitet das Josefshaus in Goch-Pfalzdorf und ist stellvertretender Geschäftsbereichsleiter. Wie erleben sie die Corona-Pandemie in den Einrichtungen der Altenpflege? „Die Herausforderungen und Probleme haben sich massiv verstärkt. Wir sind nach über zweieinhalb Jahren Pandemie am Ende unserer Möglichkeiten. Die pandemiebedingten zusätzlichen Aufgaben und der hohe Personalausfall sind immer schwieriger zu kompensieren, die Reserven sind aufgebraucht“, sagt Noack. „Unter dem Strich leidet die Versorgungsqualität. Lebens- und Arbeitsbedingungen von Bewohnern und Mitarbeitern verschlechtern sich.“

Info Mehr als 800 Mitarbeiter in zwei Kreisen Unter dem Dach des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes am Niederrhein (KAN) versammeln sich mehr als 800 Mitarbeiter, 20 Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen für Senioren in den Kreisen Kleve und Wesel. Dazu kommen ein Pflegezentrum zur ambulanten Betreuung sowie ein stationäres und ein ambulantes Hospiz.

Es sei paradox: „Im öffentlichen Raum sind die Masken gefallen, Testungen gehen zurück. Und man glaubt, die vulnerablen Gruppen durch begrenzte Schutzmaßnahmen in den Pflegeinrichtungen schützen zu können“, sagt Alexander Noack. Das könne nicht funktionieren. Jörg Matenaers pflichtet bei: „Nach großen Events – nehmen Sie eine Kirmes oder ein Schützenfest - steigen die Covid-19-Infektionszahlen. Das führt auch zu steigenden Inzidenzen unter den Pflegekräften. Denn wir leben wie unsere Bewohner nicht auf einer Insel oder unter einer schützenden Käseglocke.“

Dabei seien es nicht die Infektionen der Bewohner, die die Pandemie mittlerweile prägen. „Fast alle sind geimpft, geboostert und haben deshalb glücklicherweise milde Verläufe. Es sind die extrem hohen Personalausfälle durch lange Quarantänezeiten. Die Mitarbeiter sind am Ende ihrer Kräfte“, sagt Noack. „Ständige Dienstplanänderungen zermürben die Teams und führen zum Burn-Out der Pflege- und Betreuungskräfte.“ Die Situation betreffe die stationäre wie ambulante Pflege gleichermaßen. „Wir erleben derzeit auch, dass erfahrene Fachkräfte das Handtuch werfen und die Altenhilfe ganz verlassen. Man kann die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen kaum genug wertschätzen. Sie machen unter schwierigen Bedingungen einen tollen Job“, sagt Noack. Aber 1000 „Danke“ helfen auf Dauer eben auch nicht weiter.

Das Bewusstsein für die brenzlige Situation in der Altenhilfe fehlt, meint Jörg Matenaers. „Ich überspitze mal: Wenn der Urlaubsflieger nicht startet, wenn man in überfüllten Zügen keinen Sitzplatz findet, dann ist die Empörung groß. Ganz Deutschland schaut hin und die Politik bemüht sich um pragmatische Lösungen. Uns sieht man nicht.“ Zum Glück sei man personell noch vergleichsweise gut besetzt. „Wir haben eine sehr hohe Fachkraftquote und wegen vergleichsweise guter Arbeitsbedingungen viele loyale Mitarbeiter. Und wir können wegen der Vielzahl unserer Einrichtungen flexibler disponieren. Aber das System macht uns alle mürbe, die Bedingungen sind auf Dauer nicht tragbar“, sagt Noack. So verliere man unter Umständen Mitarbeiter, die ihre Arbeit eigentlich lieben. Und es gebe zunehmend Probleme, Auszubildende zu finden. „Der gut ausgebildete Nachwuchs, eigentlich eine unserer Stärken, tut sich schwer, sich für die Altenpflege zu entscheiden. Ich kann das in Teilen auch verstehen, aber ich möchte mich damit nicht abfinden“, sagt Alexander Noack.

Durch die Pandemie seien den Pflegeeinrichtungen immer mehr zusätzliche Aufgaben übertragen worden: Meldungen an das RKI, ans Gesundheitsamt. Ständige Arbeitsunterbrechungen, um Besucher zu testen oder zu kontrollieren. Pandemiekonzepte, Hygienekonzepte, Besuchskonzepte, Testkonzepte, Impfkonzepte… Das alles muss erledigt werden – neben einer Arbeit, die sowieso alles abverlangt. „Entbürokratisierung findet trotz gegenteiliger Ankündigungen nicht statt, die finanzielle Unterstützung ist ausgelaufen“, sagt Noack. Oberstes Ziel müsse es sein, arbeitsfähig zu bleiben. „Wir tragen die Verantwortung für die uns anvertrauten Menschen. Und wir können nicht – wie etwa ein Krankenhaus – bei Personalmangel eine Station schließen. Daher darf es keine weiteren Vorgaben geben, die zu zusätzlichen Belastungen führen.“

Es brauche endlich eine gesamtgesellschaftliche und politisch geförderte Solidarität gegenüber vulnerablen Personengruppen. Testen, Impfen und Maske – das sollte für alle oder keinen gelten, fordern die beiden Verantwortlichen. „Es macht keinen Sinn, diesen Schutzschild nur in den stationären, teilstationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen hochzuhalten. Das ist eine Scheinsicherheit, die brauchen wir nicht“, sagt Alexander Noack. Man brauche das genaue Gegenteil: „Eine größtmögliche Normalität, bestmögliches Miteinander, so wenig Einschränkungen wie eben möglich.“

Bewohner brauchen im Herbst prioritäre und mobile Impfangebote, sagt Jörg Matenaers. Mitarbeiter sollten bei den Impfangeboten mit den neuen Impfstoffen ab Oktober ebenfalls bevorzugt berücksichtigt werden. Meldepflichten sollten auf das Notwendigste beschränkt werden. „Meint: Man meldet, wenn sich etwas Grundlegendes dramatisch verändert. Und nicht, weil man eben jedes Detail um des Meldens Willen meldet“, sagt Matenaers. So könnten sich Mitarbeiter vor Dienstbeginn selbst testen und für eine sicherere Umgebung in der Einrichtung zu sorgen. „Besucher werden verpflichtet, getestet zu kommen. Parallel werden individuell für einige Stunden Testmöglichkeiten in der Einrichtung angeboten. Testzentren müssen wieder flächendeckend aufgebaut werden, am besten in der Nähe von Gesundheitseinrichtungen“, forder Alexander Noack. Die Kontrollpflichten der Einrichtungen müssten aber erleichtert werden, etwa durch testierte Selbstauskünfte der Besucher. „Wir müssen mit allen Mitteln sicherstellen, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner uneingeschränkt Besuch empfangen können. Eine Isolation wie im Lockdown möchte in unseren Einrichtungen niemand mehr erleben. Das würden wir – Mitarbeitende wie Bewohner – kaum überstehen.“

