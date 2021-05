Neue Einreiseregeln : Quarantäne nach Holland-Urlaub nicht mehr zwingend

Nimwegen Die Niederlande verschärfen die Bestimmungen ab dem kommenden Dienstag und verlangen künftig schon bei Einreise aus Deutschland einen Corona-Test. Gleichzeitig lockert Deutschland die Regeln für die Nachbarn, auch Urlaub ohne anschließende Quarantäne ist möglich.

Die Niederlande verschärfen die Corona-Einreisebestimmungen ab dem kommenden Dienstag, 1. Juni. Für Einreisende aus Hochrisikogebieten wie Deutschland gilt dann eine Testpflicht beim Grenzübertritt. Und das, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in den Niederlanden mit 148 Infektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 28. Mai) noch immer deutlich höher ist als in der Bundesrepublik. Mit der neuen Verordnung wird die Pflicht zum negativen Test, die bereits seit Monaten für die Einreise in die Niederlande per Bus, Schiff, Bahn oder Flugzeug gilt, nun auch auf den Autogrenzverkehr ausgeweitet.