Urlaub ohne Quarantäne möglich : Niederlande verlangen PCR-Test bei Einreise

Für die Einreise in die Niederlande ist ab DIenstag ein Coronatest nötig. Foto: dpa/Vincent Jannink

Nimwegen Die Niederlande verschärfen die Bestimmungen und verlangen künftig schon bei Einreise aus Deutschland einen PCR-Test. Gleichzeitig lockert Deutschland die Regeln für die Nachbarn, auch Urlaub ohne anschließende Quarantäne ist möglich.

Von Maarten Oversteegen und Ludwig Krause

Die Niederlande verschärfen die Corona-Einreisebestimmungen ab Dienstag, 1. Juni. Für Einreisende aus Risikogebieten wie Deutschland gilt dann den Behörden zufolge eine PCR-Testpflicht beim Grenzübertritt. Hintergrund ist, dass die Niederlande Deutschland als „Risikogebiet“ mit der Signalfarbe orange eingestuft hat. Das Königreich empfiehlt, nur in Länder mit grüner oder gelber Einstufung zu reisen. Für rotgefärbte Staaten sind die Einreisebestimmungen besonders streng. „Wenn Sie aus einem Land mit einem orangefarbenen Farbcode kommen, ist immer ein negativer PCR-Test erforderlich“, erklärt die niederländische Regierung auf ihrer Internetpräsenz. Das heißt: Allein der Nachweis eines negativen Schnelltests reicht beim Grenzübertritt künftig nicht mehr aus. Zudem muss eine ausgefüllte Quarantäneerklärung mitgeführt werden.

Und das, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in den Niederlanden mit 121 Infektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 31. Mai) noch immer deutlich höher ist als in der Bundesrepublik. Mit der neuen Verordnung wird die Pflicht zum negativen Test, die bereits seit Monaten für die Einreise in die Niederlande per Bus, Schiff, Bahn oder Flugzeug gilt, nun auch auf den Autogrenzverkehr ausgeweitet. Von der PCR-Testpflicht sind Menschen, die in Deutschland wohnen, allerdings in den Niederlanden arbeiten, studieren oder zur Schule gehen, befreit. Sie aber müssen bei der Einreise eine Gesundheitserklärung und eine Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise der Bildungseinrichtung vorweisen.

Die Ankündigung sorgt vor allem in der Grenzregion für Wirbel: Ein PCR-Test ist im Gegensatz zum Schnelltest für Bürger mit erheblichen Kosten verbunden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal versucht man noch, an genaue Informationen zu kommen. „Wir haben überall nachgefragt und noch keine klare Antwort bekommen, was ab 1. Juni wirklich gilt“, sagt Sprecherin Heidi de Ruiter. Man habe noch die vage Hoffnung, dass es Ausnahmen, etwa für den sogenannten kleinen Grenzverkehr gebe. „Derzeit sieht es aber so aus, als ob ein PCR-Test nötig ist.“