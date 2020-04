Unterstützung in Corona-Krise : Kreis Kleve gibt Soforthilfen für kleine Betriebe

Kreis Kleve Der Kreis Kleve startet sein angekündigtes Soforthilfeprogramm für Kleinunternehmen und Freie Berufe.

Der Kreis Kleve vergibt ab jetzt Sofort-Hilfen für gewerbliche Kleinunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbstständige und Angehörige der Freien Berufe einschließlich Kulturschaffende. Anträge können auch landwirtschaftliche Betriebe und Gartenbau-Betriebe mit bis zu zehn festangestellten Vollzeitkräften (einschließlich des Unternehmers bzw. des Antragstellers) stellen. „Voraussetzung dafür ist, dass diese unmittelbar infolge der durch den Coronavirus ausgelösten Pandemie in eine existenzgefährdete wirtschaftliche Schieflage geraten sind und diese nicht allein mit Eigenmitteln sowie EU-, Bundes- und Landesfördermitteln oder sonstigen Fremdmitteln ausgleichen können, um eine Schließung des Unternehmens zu verhindern“, heißt es in der Presse-Erklärung des Kreises Kleve.

Brief an die Landesregierung

Für die Hilfe sind zwei Formblätter auszufüllen, die man auf der Internetseite des Kreises Kleve findet. Die müssen dann per Post oder Upload auf einer verlinkten Seite an den Kreis geschickt werden. Es werden bis zu 7.500 Euro gefördert, die sich in maximal 3.000 Euro für den Kleinunternehmer/ Selbständigen sowie zusätzlich 500 Euro für jede weitere angestellte Vollzeitkraft aufaddieren (Teilzeitkräfte werden umgerechnet). „Die Obergrenze für die Höhe der Förderung ist der Betrag des durch die Corona-Krise verursachten entgangenen Gewinns für einen Zeitraum von maximal drei Monaten“, so der Kreis Kleve. Anträge, die sich auf wirtschaftliche Schieflagen vor dem 1. März beziehen, sind dagegen nicht förderfähig, es gibt auch keinen Rechtsanspruch auf die Förderung.