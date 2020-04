„Mit meinen Freunden eine Fahrradtour mit Picknick entlang der Europaradbahn und dann gemütlich Bummeln in Nimwegen und auf dem Rückweg zusammen ein Eis essen.“

Elena Janßen (18) Die Schülerin und Sprecherin der Jungen Grünen lernt zuhause in Bedburg-Hau Mathe fürs Abitur am Berufskolleg. Später möchte sie studieren und im Herbst als Grüne für den Kreistag kandidieren. Sie findet „Social Distance“ nicht so toll und freut sich aufs ungezwungene Zusammensein.