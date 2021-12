Aktuelles zur Pandemie : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Update Kreis Kleve Wir geben einen Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen im Kreis Kleve, wo man digital einen Impftermin bekommt und wie man Testzentren in der Region findet.

Am Mittwoch meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW insgesamt 16.684 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Dienstag 224 neue Infektionen gemeldet. Von den 16.684 Indexfällen sind 641 (+1) in Bedburg-Hau, 1684 (+13) in Emmerich, 2144 (+26) in Geldern, 1589 (+17) in Goch, 568 (+6) in Issum, 683 (+16) in Kalkar, 507 (+8) in Kerken, 1414 (+9) in Kevelaer, 2604 (+13) in Kleve, 602 (+4) in Kranenburg, 936 (+14) in Rees, 230 (+3) in Rheurdt, 882 (+10) in Straelen, 296 (+1) in Uedem, 361 (+3) in Wachtendonk und 724 (+5) in Weeze. 819 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden. Von den insgesamt 16.684 bestätigten Corona-Fällen gelten 14.691 als genesen; 227 Personen sind verstorben. Die 226. verstorbene Person ist Anfang 90 Jahre alt und kommt aus Kevelaer. Die 227. verstorbene Person ist Mitte 80 Jahre alt und kommt aus Kerken. Es gibt derzeit 1766 (+74) akute Fälle im Kreisgebiet. 49 Corona-Patienten befinden sind im Krankenhaus. Aktuell sind 1340 (+82) Personen Menschen in häuslicher Quarantäne. Die für Mittwoch ermittelte 7-Tage-Inzidenz liegt bei 308,0 (+8,6). Die 7-Tage-Hospitalisierungsrate in NRW beträgt 4,14.