Inzidenz von 35,2 : Kreis Kleve überschreitet Corona-Vorwarnwert

Kreis Kleve Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 35,2. Damit hat der Kreis Kleve die Vorwarnstufe erreicht. Welche neuen Maßnahmen jetzt getroffen werden müssen.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat der Kreis Kleve den 7-Tage-Inzidenzwert von 35 überschritten. Am Freitag um 0 Uhr lag er dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge bei 35,2. Die Schwelle gilt als Vorwarnstufe auf dem Weg zum kritischen Inzidenzwert von 50. Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Im Kreis Kleve sind laut RKI insgesamt 1323 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, dem Kreisgesundheitsamt liegen am Freitag, 11.30 Uhr, 1320 labordiagnostisch bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie vor.

Welche Einschränkungen im Kreis Kleve fortan gelten, darüber herrschte am Freitag zunächst Unklarheit. Am Donnerstagabend hatte das NRW-Gesundheitsministerium noch ein Schreiben verschickt. Damit wies das Land darauf hin, dass es im Anschluss an Beratungen am Freitag kurzfristig landesweit verbindliche neue Regelungen geben werde. Kommunen, die einen erhöhten Inzidenzwert aufweisen, sollten dies abwarten. Am Freitagnachmittag veröffentlichte die Staatskanzlei dann schriftlich die Maßnahmen, die ab dem 17. Oktober gelten sollen. Auf Nachfrage unserer Redaktion hieß es von der Pressestelle des Kreises dazu, dass man sich eng an die landesweiten Beschlüsse halten werde. Solange der Wert über 35 liegt, gilt also das Folgende: