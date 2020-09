Caritas Kleve : Schuldnerberatung hat in Corona-Zeiten deutlich mehr zu tun

Kleve Die Schuldner und Insolvenzberatung des Caritasverbandes Kleve verzeichnet seit geraumer Zeit eine gestiegene Nachfrage bei den Terminanfragen. Überschuldung droht zu einem immer größeren Problem zu werden.

„In den vergangenen zwei Monaten gab es deutlich mehr Anfragen als üblich“, sagt Leiterin Rita Fergen. In Zahlen: Waren es im Juli 2019 insgesamt 81 Terminanfragen, so waren es in diesem Jahr bereits 100. Im August sah es ähnlich aus: 72 (2019) zu 94 (2020). Das ist eine Steigerung von fast 24 beziehungsweise fast 31 Prozent.

Fergen vermutet die Corona-Pandemie als Ursache. So sehen es auch Vertreter der Verbände. „Der Bedarf an Beratungen wird deutlich steigen“, sagt zum Beispiel Roman Schlag, Sprecher des Verbands der deutschen Schuldnerberatungen (AG SBV). Er ist wie Fergen Schuldnerberater bei der Caritas. Nach Angaben des IFF-Überschuldungsreports 2020 sind derzeit 6,92 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland überschuldet. Und damit nicht genug: „Die aktuelle Covid-19-Pandemie und die daraus folgenden wirtschaftlichen Probleme weisen darauf hin, dass Überschuldung in den nächsten Monaten zu einem der Hauptprobleme werden wird“, so schreiben es die Verantwortlichen des Instituts für Finanzdienstleistungen (iff).