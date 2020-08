Corona-Vorsichtsmaßname : Drei Jahrgänge der Grundschule Reichswalde bleiben zu Hause

Der Unterricht fällt für viele Klassen an der Schule erst einmal aus (Symbolfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Kleve Für drei Viertel der Schüler an der St-Michael-Grundschule in Reichswalde fällt am Dienstag und Mittwoch der Unterricht aus. Der Grund: An der Grundschule gibt es Kinder, deren Geschwisterkinder selber nicht an dieser Schule sind, aber positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Dies gab die Grundschule am Montag auf ihrer Homepage bekannt. Vorsorglich hatte das Kreisgesundheitsamt Kleve empfohlen, die Klassen 3a und 3b und die 8-bis-1-Gruppe der Kinder, die mit den betroffenen Kindern Kontakt hatten, sowie die dort unterrichtenden Lehrer nach Hause zu schicken und für Dienstag und Mittwoch Unterricht auf Distanz zu organisieren. Grundschulrektorin Anna Janßen ist dieser Empfehlung nachgekommen. Weil durch den Ausfall der vier Lehrer in großen Teilen kein Unterricht im Schulgebäude mehr möglich ist, sollen auch der zweite sowie der vierte Jahrgang am Dienstag und Mittwoch nicht zur Schule kommen.

Die konkreten Regelungen im Überblick: Für die Klassen 2a, 2b, 3a, 3b, 4a und 4b findet am Dienstag und Mittwoch kein Unterricht in der Schule statt. Die Kinder der OGS-Betreuung (Klasse 2 und 4) können von 7.30 Uhr bis 16 Uhr in Bedarfsfällen betreut werden. Die Kinder der 8-bis-1-Betreuung dürfen Dienstag und Mittwoch nicht zur Schule kommen. Die Klassen 1a und 1b haben Unterricht nach Stundenplan. Eine Betreuung findet ebenfalls statt. Geplante Elternabende werden verschoben.