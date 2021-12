In Goch und Geldern : Corona-Impfungen für Kinder im Kreis Kleve gehen los

ARCHIV - 08.12.2021, Sachsen, Leipzig: Ein Kinderarzt impft ein 7-jähriges Mädchen gegen das Covid19-Virus. Die U12-Impfungen sollen in Hessen und Rheinland-Pfalz bald, starten, in der kommenden Woche wird der Impfstoff ausgeliefert. Im Moment wird noch in einem so genannten «off label use» der Erwachsenenimpfstoff extra für Kinder dosiert - nicht alle Ärzte bieten aber so etwas an. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Kleve Die Kinderimpfungen, die durch den Kreis koordiniert werden, finden ausschließlich in Goch und Geldern statt. Der Start ist am Freitag.

(RP) Der Kreis Kleve bietet ab Freitag erste Termine für Corona-Schutzimpfungen der Fünf- bis Elfjährigen an. Damit will man die Kinder- und Jugendärzte unterstützen, die die Gruppe der jüngsten Patienten laut Impferlass des Landes Nordrhein-Westfalen vorrangig impfen sollen. Im Kreisgebiet wird es zunächst zwei Impfstellen für die Altersgruppe geben: Die feste Impfstelle des Kreises Kleve im ehemaligen Aldi-Markt in Goch, Gartenstraße 6, sowie das Bürgerforum Geldern, Issumer Tor 36. Auch mit diesem Ort habe der Kreis bei Impfungen für Erwachsene bisher gute Erfahrungen gemacht, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Kinder-Impfungen finden getrennt von den Impfangeboten für Erwachsene statt. Bei diesen Terminen muss ein Kinderarzt vor Ort sein. Zudem ist dann ausschließlich der Kinder-Impfstoff vorrätig. Es ist also nicht möglich, Erwachsene an diesen Terminen mitzuimpfen. Kinderimpfungen finden ebenfalls ausschließlich nach vorheriger Terminbuchung statt. Tickets gibt es ab Mittwoch, 15. Dezember, 15 Uhr, über das Buchungsportal www.impftermine-kreis-kleve.de. Zu buchen sind vorerst Kinder-Impfungen bis einschließlich 5. Januar. Dabei soll man auf den Hinweis „Kinder-Impftermine“ achten. Die Zweitimpfung findet drei Wochen nach der Erstimpfung am gleichen Ort statt und wird automatisch im System hinterlegt. Für die Zweitimpfung muss also kein zusätzlicher Termin gebucht werden.

In Goch finden Kinder-Impfungen in den nächsten Wochen freitags von 13 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags, jeweils von 9 bis 15 Uhr, statt. Ob und in welchem Umfang Termine an Heiligabend sowie Silvester möglich sind, wird derzeit noch abgestimmt. In Geldern werden Impftermine für Fünf- bis Elfjährige montags, dienstags und mittwochs, jeweils 13 bis 19 Uhr, angeboten.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt aktuell uneingeschränkt die Impfung ausschließlich für vorerkrankte Kinder. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können, etwa Hochbetagte oder Immunsupprimierte. Darüber hinaus können aber auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, wenn ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern besteht. Daher plant der Kreis Kleve im Vergleich zu den Impf-Terminen für Erwachsene mehr Zeit für das Aufklärungsgespräch ein. Die Ärzte sollen auf die Kinder eingehen. Es ist Voraussetzung, dass jedes Kind von mindestens einem Erziehungsberechtigten zur Impfung begleitet wird. Pro Termin stehen 150 Impfungen zur Verfügung.