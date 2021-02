Corona im Kreis Kleve : Impfungen: „Menschen haben geweint vor Glück“

Kreis Kleve Mit teils emotionalen Worten haben Landrätin Silke Gorißen und der Chef des Impfzentrums, Jürgen Baetzen, in der Kreistagssitzung Bezug zur Corona-Diskussion im Kreis Kleve genommen. Teile davon seien „an der Realität vorbei“.

Mit teils emotionalen Worten haben Landrätin Silke Gorißen und der Chef des Impfzentrums, Jürgen Baetzen, in der Kreistagssitzung Bezug zur Corona-Diskussion im Kreis Kleve genommen. Sichtlich gerührt schilderte Gorißen die Eindrücke vom ersten Tag des Impfzentrums, bei dem der heftige Wintereinbruch für eine erschwerte Anreise gesorgt hatte. „Ich hatte mir da wirklich große Sorgen gemacht“, sagte Gorißen. „Die Realität ist aber, dass die Menschen zum Impfzentrum gekommen sind.“ Nahezu alle Termine seien wahrgenommen worden. „Die Senioren haben teilweise geweint vor Glück, weil sie ihre Impfung bekommen haben. Da merkt man, unter welcher Angst diese Menschen leben. Diese Impfung ist die Lebensrettung.“ Baetzen sprach von einer positiven Energie, „die ich seit 37 Jahren so nicht erlebt habe.“

Auch die anfangs heftig kritisierten Mitfahrbörsen würden gut angenommen. „Nicht ohne Grund sind Mitfahrbörsen in die neue Corona-Schutzverordnung ausdrücklich aufgenommen worden“, sagte Gorißen. Täglich würden das Kreishaus Nachrichten von dankbaren Menschen erreichen. „Die sagen uns: Ihr seid so kritisiert worden, jetzt möchten wir uns auch mal dankbar zeigen.“ Das Personal des Impfzentrums bekomme sogar Kuchen und Geschenke aus der Bevölkerung.

Auch zu den Anträgen der Kreistagsfraktionen rund um das Impfzentrum in den vergangenen Wochen äußerte sich Gorißen. „Wir stehen täglich mit den Ministerien in Kontakt. Überall wird aber deutlich: Das Land ist Dreh- und Angelpunkt“, sagte Gorißen. „Das, was wir manchmal umsetzen möchten, dürfen wir zum ganz großen Teil überhaupt nicht. Das macht uns nicht immer glücklich“, sagte die Landrätin. So hätte man die Terminvergabe gerne selbst in die Hand genommen, statt sie der KVNO zu überlassen. „Das durften wir aber nicht.“ Dabei beweise der Kreis Kleve gerade bei der Astrazeneca-Terminvergabe, die ihm – und zum wiederholten Male über ein Wochenende – übertragen wurde, dass man dazu in der Lage sei. Dort greift man auf das Know-How von Bernd Dicks zurück, der dank des Parookaville-Festivals über ein entsprechendes Ticketing-System verfügt. „Ich kann Ihnen zusagen, dass wir im Kontakt mit dem Land den Finger in die Wunde legen. Dass wir sagen: Da ist es nicht gut, dort brauchen wir Antworten. Wir bekommen diese Antworten nicht immer – oder solche, die uns nicht gefallen“, sagte Gorißen. So habe man auch dezentrale Impf-Möglichkeiten wie einen Impfbus geprüft. „Wir können aber gar nichts machen, wenn wir die Erlaubnis nicht bekommen.“

Derzeit wird im Impfzentrum Biontech-Impfstoff an sechs Tagen in der Woche verimpft, sagte Jürgen Baetzen. „Wir könnten das auch ausdehnen, wenn wir den Impfstoff hätten. Die Realität ist: Wir wussten letzte Woche überhaupt nicht, ob wir in der 8. und 9. Kalenderwoche überhaupt Impfstoff bekommen.“ Man habe zum Start im Impfzentrum nicht einmal gewusst, ob genügend Ärzte erscheinen. „Das alles liegt nicht in unserer Hand. Und das alles sind Probleme, die man auch beim dezentralen Impfen berücksichtigen muss. Man kann nicht einfach so herausfahren und anfangen, die Leute zu impfen“, sagte Gorißen. Spätestens im April soll es deutlich mehr Astrazeneca-Impfstoff geben. „Dann können wir in Kalkar gut 1000 Leute pro Tag bedienen“, sagt Jürgen Baetzen. Dann sollen die Öffnungszeiten erweitert und auf einen Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt werden.

Große Zweifel äußerte Gorißen an Anfragen aus der Politik, ob man ein ÖPNV-Konzept für den gesamten Kreis Kleve erarbeiten könne, bei dem Senioren mit Bussen aus allen 16 Kommunen zum Impfzentrum kommen sollen. Das sei in einem Flächenkreis wie dem Kreis Kleve für jeden Standort extrem kompliziert. „Wir haben einen ganz kurzen Aufenthalt von unter einer halben Stunde, das muss alles eng getaktet sein.“ Außerdem spreche man derzeit über Menschen, die nicht einfach alleine mit dem Bus durch den ganzen Kreis Kleve fahren. „Die Impfstoff-Lieferungen nehmen jetzt Fahrt auf. Ich bin überzeugt, dass das Impfen in einigen Wochen auf die Hausarztpraxen ausgeweitet wird.“ Das sei auch der erklärte Wille des Landes. „Wenn man dann überlegt, was es jetzt noch bedeuten würde, ein ÖPNV-Konzept auf die Beine zu stellen bei unklarem Nutzen – dann ist das meines Erachtens eine politische Diskussion, die an der Realität und am Bedarf vorbei geht.“