Impfzentrum Geldern und Kleve : Impfen ohne Termin bleibt auch künftig möglich

Kreis Kleve Auch im Anschluss an die landesweite „Woche des Impfens“ ermöglicht der Kreis Kleve im Impfzentrum in Geldern und Kalkar Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminbuchung.

(RP) Kurzentschlossene können sich bereits an diesem Wochenende, 24. und 25. Juli, sowohl in Geldern als auch in Kalkar ohne Termin die Corona-Schutzimpfung geben lassen. Die Impfstelle Kalkar, am Wunderland / Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, ist an beiden Tagen von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Impfstelle Geldern, Mensa und der Turnhalle der Sekundarschule Niederrhein, Anne-Frank-Straße 1, ist jeweils in der Zeit von 9 bis 19 Uhr geöffnet.