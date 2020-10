Corona im Kreis Kleve : Bundeswehr hilft ab November im Gesundheitsamt

Kreis Kleve Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve bekommt ab Anfang November Verstärkung bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Soldaten des Luftwaffenstandortes Kalkar/Uedem werden ab dem 2. November ihren Dienst leisten.

Das teilte die Pressestelle des Zentrums Luftoperationen am Freitag mit. „Nachdem auch bei uns der Inzidenzwert über 50 gestiegen war, hat der Kreis einen Antrag an die Bundeswehr gestellt. Dieser wurde umgehend befürwortet“, wie es in der Mitteilung heißt. Erfahrung sammeln die Soldaten derzeit schon in Hagen, wo sie die Behörden bei der telefonischen Nachverfolgung von Kontakten unterstützen (Bericht Seite C 2). Der Kreis Kleve wird bei der Kontaktnachverfolgung von den Kommunen unterstützt. Vereinbarungen gibt es bereits mit Kevelaer, Geldern, Rees, Goch und Emmerich. Zum 1. November soll auch die Stadt Kleve hinzukommen, dort gibt es bereits eine entsprechende Absichtserklärung.