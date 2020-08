Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Niederlanden : Designer-Outlet Roermond führt wohl Maskenpflicht ein

Das Designer-Outlet in Roermond (Archivbild). Foto: DOC Roermond

Roermond In den Niederlanden droht ein zweiter Lockdown, die Zahl der Corona-Infizierten schnellt in die Höhe. Das Designer-Outlet in Roermond zieht nun offenbar Konsequenzen.