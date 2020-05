Kreispolitik : Grüne mit Fragen zur Schul-Ausstattung

Die Grünen im Klever Kreistag wollen unter anderem wissen, wie der Stand der Dinge bei der Digitalisierung an den Schulen ist. Foto: dpa

Kreis Kleve In den Wochen des Distanz-Unterrichts sind digitale Angebote umso wichtiger. Die Grünen wollen wissen, wo die Kreis-Schulen da stehen. In einem Schreiben an Landrat Wolfgang Spreen haben sie sieben Fragen.

(nik) Die Förderschulen und Berufskollegs befinden sich in Trägerschaft des Kreises Kleve. Die Fraktion der Grünen im Klever Kreistag möchte nun wissen, wie die Kreis-Schulen in Hinblick auf die Corona-Problematik ausgestattet sind. Insbesondere interessiert sie der Stand der Digitalisierung – auch im Hinblick auf die Zukunft.

Birgitt Höhn und Helmut Prior fragen in einem Schreiben an Landrat Wolfgang Spreen: Welche Schulen verfügen über einen Glasfaseranschluss? Mit welchen Konzepten haben die einzelnen Schulen auf den Unterrichtsausfall reagiert? Und weelche Lernplattformen wie etwa ,Moodle’ wurden schon früher genutzt oder jetzt neu eingeführt? Weiter wollen sie wissen, wie die Schulen mit digitalen Endgeräten für Schüler und Lehrer ausgestattet sind. „Ist die Nachfrage beim Schulträger seit dem 16. März gestiegen und wenn ja, konnte dem Mehrbedarf entsprochen werden?“

Zum Hintergrund: In den Schulen im Kreis Kleve werden unterschiedliche Kommunikationswege über E-Mails, Messenger Apps und Software für Telefon- und Videokonferenzen genutzt. Es gebe jedoch noch keine Empfehlungen seitens des Schulministeriums, auch vor dem Hintergrund zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sei das ein Problem für die Schulen. „Ist das Schulamt in diese Prozesse eingebunden?“ Auch Angebote zu gemeinsamen Softwarelösungen seien von Interesse.

Die Grünen vermuten, dass inzwischen Defizite im Bereich der Digitalisierung sichtbar geworden sein müssten. Mit welchen Konzepten wolle der Kreis Kleve diesen begegnen?

Und nochmal zurück zum Ursprungsthema Corona: Für welchen Zeitraum ist die Bereitstellung von Schutzmasken und Desinfektionsmittel für die Schulen sichergestellt?“

