Inzidenzwert liegt knapp unter 20 : Kreis Kleve steht vor dem Rückfall in Corona-Stufe 1

Kreis Kleve Ab Samstag, 23. Juli, könnten in der Region wieder strengere Corona-Regeln gelten. Dann läge die Inzidenz im Kreisgebiet acht Werktage über dem Schwellewert von 10. Diese Regeln würden dann gelten.

Am dem kommenden Samstag könnten im Kreis Kleve wieder strengere Corona-Regeln gelten. Denn die Inzidenzwerte könnten dann länger als acht Tage über dem Wert von 10 liegen – dann greifen laut NRW-Stufenplan die Vorgaben der Stufe 1. Am Mittwoch lang der Inzidenzwert in Kleve bei xx,x und damit den x. Tag in Folge über dem relevanten Grenzwert. Diese Regeln würden ab Samstag dann vorerst wieder gelten: