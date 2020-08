Corona in Niederlanden : Designer-Outlet Roermond führt wohl Maskenpflicht ein

Das Designer-Outlet in Roermond (Archivbild). Foto: DOC Roermond

Roermond In den Niederlanden droht ein zweiter Lockdown, die Zahl der Corona-Infizierten schnellt in die Höhe. Das Designer-Outlet in Roermond zieht nun offenbar Konsequenzen.

Von Maarten Oversteegen

Das Shopping-Center nahe der deutschen Grenze verschärft die Corona-Vorschriften. Nachdem zuletzt sechs Angestellte in drei Geschäften des Designer-Outlets Roermond positiv auf Covid-19 getestet worden waren, wurden nun zwei Outlet-Lokale geschlossen. Das teilt die Gemeinde Roermond mit.

Außerdem erwäge das Outlet, eine allgemeine Maskenpflicht einzuführen, so die Verwaltung. Wie gleich mehrere niederländische Medien berichten, soll die Maskenpflicht im Shopping-Center ab Mittwoch, 12. August, gelten. In Amsterdam und Rotterdam wurde eine solche bereits an neuralgischen Orten wie Markplätzen und Einkaufsstraßen eingeführt.

Das Designer-Outlet will diese Information auf Anfrage unserer Redaktion nicht bestätigen. Es sei diesbezüglich noch nichts offiziell, heißt es aus Roermond. Weiter teilt das Outlet mit, 30 sogenannte „crowd-control-Managers“ eingestellt zu haben, die die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren sollen. Aktuell dürfen sich nur 3000 Kunden gleichzeitig im Outlet aufhalten. Das Besucher-Aufkommen wird mittels 200 Video-Kameras überwacht. „Um Ihre Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten, kontrollieren wir die Anzahl der Besucher des Designer-Outlets Roermond“, heißt es auf der Internetseite.

Das Designer-Outlet verfügt auf 47.000 Quadratmetern Verkaufsfläche über 185 Geschäfte. Mehrere Millionen Besucher werden jährlich gezählt – viele davon aus Deutschland. Am vergangenen Wochenende war der Andrang deutscher Kunden derart groß, dass sich der Verkehr auf der A52 in Richtung des Outlets zwischenzeitlich sechs Kilometer lang stockte. Ein Grund für den Rückstau: Auf elektronischen Tafeln, die vor Roermond stehen, war mitgeteilt worden, dass die maximale Anzahl an Besuchern im Outlet-Center erreicht sei.