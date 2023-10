Auftritt in der Mehrzweckhalle Comedian Michael Steinke spielt kostenlos in Materborn

Am Sonntag, 29. Oktober, um 16 Uhr ist der Comedian Michael Steinke in der Mehrzweckhalle in Materborn zu Gast. Das Seniorenhaus Burg Ranzow in Kleve-Materborn hat die Benefizveranstaltung organisiert. „Wir möchten den Menschen bei uns ein paar unterhaltsame und humorvolle Stunden ermöglichen. Deswegen haben wir die Veranstaltung auf die Beine gestellt,“ sagt Seniorenhausleiterin Jutta Manz. Das Besondere: Der Eintritt ist frei.