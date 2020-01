Frauenberatung : Projekt „Luisa“ bringt Frauen mehr Sicherheit

Kreis Kleve Wenn sich eine Frau in einer Gaststätte bedroht fühlt, kann sie bei geschultem Personal Hilfe nennen, wenn sie ein Code-Wort sagt.

Die Kampagne zur Sensibilisierung und unkomplizierten Unterstützung für Frauen bei sexuellen Übergriffen ist ein Hilfsangebot für Frauen in Kneipen, Clubs, Kinos und Diskotheken. Wenn Frauen belästigt werden oder aus einer unangenehmen Situation heraus möchten, können sie sich mit der Frage „Ist Luisa hier?“ an das Thekenpersonal wenden. Durch dieses Codewort weiß das geschulte Personal, dass diese Frauen Unterstützung brauchen und helfen unmittelbar und diskret. Den betroffenen Frauen wird ein Rückzugsort in der Lokalität angeboten. Dort wird das weitere Vorgehen besprochen. Dieses hängt ganz davon ab, welche Hilfsmöglichkeit die Frau in Anspruch nehmen möchte. Bei Bedarf wird die Polizei über den Notruf 110 verständigt. Diese kennt die Kampagne. Ein kurzfristiger Termin in der Frauenberatungsstelle Impuls ist ebenfalls nötig.

Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter www.luisa-ist-hier.de. Im Kreis Kleve beteiligen sich mittlerweile 13 Gastronomiebetriebe, neben den bereits genannten das Café Solo, Casa Cleve und Venga in Kleve, das Herzog-Theater in Geldern, der Adlersaal in Kerken, das Bürgerhaus Katharinenhof in Kranenburg, das Bühnenhaus In Kevelaer, der Bürgersaal in Issum und das Kolpinghaus Elten. Weitere Gaststätten dürfen sich gerne der Aktion anschließen. Sie können sich an die Frauenberatungsstelle Impuls in Goch wenden.