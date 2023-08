Gastronomie in Kleve Clivia übernimmt das Restaurant in der Klever Stadthalle

Kostenpflichtiger Inhalt Was unsere Redaktion vor zwei Wochen bereits vermeldete, ist nun offiziell: Das Restaurant in der Klever Stadthalle hat einen neuen Pächter. Ab sofort wird die Firma „CG Gastro“ (Clivia-Gruppe Gastronomiebetriebe) für die Bewirtung in den Schwanenstuben sorgen. Das Unternehmen von Geschäftsführer Christian Nitsch, der auch SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat ist, betreibt bereits die Schute Marina im Emmericher Yachthafen sowie die Augenblick Skylounge im ehemaligen Hotel Cleve. Das Team der beiden Restaurants wird künftig auch in der Stadthalle aktiv werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.