Kleve : Clivia: Ab Montag kommt wieder Leben in die Räume

Kleve Wenn auch auf Abstand und mit den entsprechenden Hygienevorschriften, können wieder Menschen in den vormals verlassenen Räumen der Clivia-Tagespflege begrüßt werden. Natürlich läuft alles etwas anders als vor dem Ausbruch des Corona-Virus.

(RP) Endlich ist es wieder erlaubt: Mitarbeiter, Angehörige und Gästen freuen sich, die Gemeinschaft in der Clivia-Tagespflege aufleben zu lassen und pflegende Angehörige zu entlasten. Wenn auch auf Abstand und mit den entsprechenden Hygienevorschriften, können wieder Menschen in den vormals verlassenen Räumen begrüßt werden: „Es ist wirklich toll, dass wir wieder für unsere Besucher da sein können. Wir haben sie alle vermisst und sind froh, dass ab Montag wieder Leben in die Bude kommt“, so Pflegedienstleitung Brigit Derks.