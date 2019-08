Kostenpflichtiger Inhalt: Schnellladestationen werden ausgebaut : So funktioniert die neue E-Tank-Karte in Kleve

Wie hier an der Wiesenstraße sind diverse Tanksäulen über das Stadtgebiet verteilt. Ab 1. September werden zwei Schnell-Ladesäulen dazukommen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Die Stadtwerke Kleve investieren mehr als eine Million Euro in den Ausbau der Netze und in neue Schnellladestationen. Für Stadtwerke-Kunden wird in diesen Tagen eine E-Tank-Karte angeboten.