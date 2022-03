Saubere Stadt : Kalkar lädt zum Müllsammeln ein

Annette Raadts, Britta Schulz, Unternehmerin Elke Adler und die Jäger Norbert van den Berg und Georg Peerenboom hoffen auf Unterstützung. Foto: Anja Settnik

Kalkar In der Innenstadt und in den Dörfern wird am Samstag beim Clean Day aufgeräumt. Der Müll wird wie in jedem Jahr gemeinsam gesammelt und anschließend durch den Bauhof professionell entsorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Mal war die Beteiligung riesig, mal weniger gut. In diesem Jahr, hoffen die Veranstalter, sollen bitte wieder richtig viele Menschen mitmachen, damit sich nach dem Wochenende Kalkar von seiner schönsten Seite zeigt. Am Samstag, 5. März, findet der nächste Clean Day statt, Vereine, Nachbarschaften, Clubs, Schülergruppen und überhaupt jeder, der sich für seine Heimat interessiert, ist eingeladen, dabei zu sein. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer aktiv werden will, kommt ab 10 Uhr in grober Kleidung und festen Schuhen auf den Marktplatz, um sich mit Hilfsmitteln ausstatten zu lassen. Leihweise gibt es professionelle Zangen der mitveranstaltenden Firma All Clean, dazu Handschuhe und Säcke. Und dann geht‘s los: Jeder sammelt, so viel und so lange er will und bringt das Ergebns zu verschiedenen Sammelstellen. Für fleißige Kinder (und nurfür sie!) gibt‘s zur Belohnung je einen Eis-Gutschein).