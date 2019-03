Stadtwerke Kleve: Claudia Dercks übernimmt die Stadtwerke Kleve

Kleve Die Nachfolge für den scheidenden Stadtwerke-Chef Rolf Hoffmann ist entschieden: Die bisherige kaufmännische Leiterin des Energieversorgers, Claudia Dercks, hat sich gegen 80 Bewerber durchgesetzt.

Damit entschied man sich in Kleve für eine interne Lösung. Dercks wurde 1966 in Kleve geboren und machte nach ihrer Fachoberschulreife am Berufskolleg Kleve eine Ausbildung zur Kauffrau. Neben ihrem Beruf studierte sie Betriebswirtschaft und schloss das Studium an der Fachhochschule Niederrhein als Diplom-Kauffrau ab. Dercks hatte schon Prokura und Bereichsleiterin in der Kaufmännischen Leitung.