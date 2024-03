Spektakel am Spoykanal Circus Probst kommt nach Kleve – was Besucher erwartet

Um die internationalen Artisten, unter anderen aus Kolumbien, Argentinien und Afrika, rechtzeitig am Niederrhein zu begrüßen, ist im Hintergrund einiges zu organisieren. Regelmäßig gibt es Kontakte mit den verschiedenen Botschaften, um die Visum-Papiere zu regeln. Bis am Donnerstag, 4. April, um 17 Uhr die erste Vorstellung steigt, ist noch viel zu tun. Das zweite Zuhause für Brigitte Probst ist täglich über viele Stunden das Büro in Asperden. So gibt es zahlreiche Anfragen von Journalisten, das Fernsehen am Premierentag berichten. Stephanie Probst, Pferdeflüsterin aus der Probst-Dynastie, trainiert regelmäßig mit den Arabern in der Reithalle.