Spektakel am Spoykanal Circus Probst kommt nach Kleve – wir verlosen Karten für die Premiere

Wer in diesen Tagen auf der Autobahn 57 die Abfahrt Kleve ausfährt, der wird nach wenigen hundert Metern auf der linken Seite viele Circuswagen entdecken. Des Rätsels Lösung: Der Circus Probst, zweitgrößtes klassisches Unternehmen in Deutschland, hat vor über zwei Jahren einen Reiterhof nebst Halle an der Asperdener Straße gekauft. Nach der letztjährigen Tournee und den erfolgreichen Weihnachtscircussen in Gelsenkirchen und Krefeld ist der Traditionscircus mit über 60 Tieren im Januar ins Winterquartier gekommen.