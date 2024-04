Donnerstag geht’s los Circus Probst feiert Premiere in Kleve

Auf dem Parkplatz am Spoykanal in Kleve hat der große Circus Probst seine Zelte aufgeschlagen. Ab Donnerstag, 4. April, bis Sonntag, 7. April, heißt es in einem zweieinhalbstündigen Programm inklusive Pause „Surprise“. Und auf Überraschungen musste sich die Familie Probst aus Neustadt an der Weinstraße schon vor der Premiere einstellen: Da Artisten aus Kolumbien, Argentinien und Afrika einreisen mussten, gab es über Wochen Probleme mit der Visumerteilung. „Da habe ich einige Nächte schlecht geschlafen“, sagt Brigitte Probst. Bis auf die Jambo Kids Acrobats, die noch in Kenia auf die Ausreise warten, sind alle anderen Akteure am Niederrhein eingetroffen. In der Zwischenzeit hat die Direktion für gleichwertigen Ersatz gesorgt. Aus Ungarn trafen Diana und Richard in der Kreisstadt ein, die unter anderem schon beim Circus Krone in München engagiert waren. Als „Faith of Love“ machen sie gemeinsam eine Adagio, eine Boden-Partner-Akrobatik, zudem tanzt Diana an der Pool-Stange in großer Höhe.