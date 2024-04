Circus Probst in Kleve Die Artisten-Familie Brukson – ein Leben in der Manege

Wenn der Circus Probst vom 4. bis 7. April in Kleve auf dem Kirmesplatz am Spoykanal gastiert, dann ist im über zweistündigen Programm eine bekannte Artisten-Familie in der Manege. „Uns gibt es bereits in der siebten Generation“, sagt Rudi Brukson, der als Clown für Spaß und Klamauk sorgt gemeinsam mit seiner Frau Irina, eine ehemalige Balletttänzerin.