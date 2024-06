Nachwuchs in der Manege Wie geht ein Zirkuskind eigentlich in die Schule?

Auf die Frage, was denn das Beste am Zirkus sei, antworten beide Kinder des Circus Max Renz, der gerade in Materborn steht, mit: „Die Tiere!“ Milane (sechs) und Anastasia (elf) sind die beiden Jüngsten der achtköpfigen Familie, die aus Chef und Chefin, zwei Söhnen, zwei Schwiegertöchtern und zwei Enkelkindern besteht. Seit 40 Jahren ist die Zirkusfamilie in der Manege zu Hause. Aber wie verbindet die Familie die Arbeit mit der Schule?