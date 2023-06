14 Tage Cinque So wird das Programm für das XXL-Spiegelzelt in Kleve

Ein Auszug aus dem Programm: Am Freitag, 11. August, erklingt ab 20.30 Uhr im Spiegelzelt Jazz aus Belgien. Am Sonntag, 13. August, startet um 12 Uhr ein internationaler Frühschoppen. Am Dienstag, 15. August, ist ab 19 Uhr WDR-Moderatorin Steffi Neu mit ihrem „Kneipenquiz“ zu Gast. Am Donnerstag, 17. August, präsentiert der Kabarettist Wilfried Schmickler ab 20 Uhr sein Programm „Es hört nicht auf!“. Einen Tag später, am Freitag, 18. August, folgen um 20 Uhr die Comedians Lisa Feller und René Steinberg. WDR-Moderator und Kabarettist Ludger Kazmierczak ist gleich zweimal auf der Cinque-Bühne vertreten: am Sonntag, 20. August, und am Montag, 21. August. Am Dienstag, 21. August, präsentiert die Klangfabrik Kleve ab 19 Uhr den „Abend der Chöre“. Helmut Grote ist am Mittwoch, 23. August, ab 20 Uhr mit seiner Kochshow zu Gast. Zum Abschluss des 14-tägigen Spiegelzelt-Programms treten am Donnerstag, 24. August, ab 19.30 Uhr die „VHS-Bluesband“ und die „Allstars“ auf.