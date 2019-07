Kultur : Cinque zelebrierte 30 Jahre Kulturliebe

Kleve Der Kleinkunstverein Cinque feierte sein 30-jähriges Bestehen. Ludger Kazmierczak und Dave Davis überzeugten restlos.

Der Kleinkunstverein Cinque blickt auf eine stolze Vergangenheit zurück. Vor 30 Jahren nahm diese ihren Lauf, als Bruno Schmitz, Vorsitzender der Kulturfreunde, in Italien unterwegs war. Mit fünf Kollegen verbrachte der Kabarettist seinen Urlaub in der italienischen „Cinque-Terre“. Dabei handelt es sich um jahrhundertealte Küstendörfer an der schroffen Riviera zwischen Genua und Livorno, die mittlerweile zu einem Magneten für Touristen geworden sind. Dort entstand die Idee, einen Verein zu gründen, der Kulturschaffenden des Kleverlands und Auswärtigen eine würdige Bühne bietet. Die erste war der Saal im Cafe Lensing und bot dem legendären musikalischen Kabarett-Duo Bruno Schmitz und Didi Jünemann eine Plattform. „Das war rückblickend der Urknall von Cinque. Heute sind wir mächtig stolz auf unsere Vergangenheit“, sagt Schmitz. Von den Gründungsmitgliedern ist nur noch er im Vorstand aktiv, im Laufe der Jahre gastierte gleichwohl eine illustre Gruppe von Künstlern in Kleve. Schmitz lockte von Dieter Nuhr, über Dirk Bach, Rüdiger Hoffmann bis hin zu Helge Schneider beinahe jeden mit Rang und Namen in der Kulturszene in die Schwanenstadt - und das, obwohl Cinque seit 2014 eine Wanderbühne ist. Nun ist der Verein 30 Jahre alt geworden.

Für die Protagonisten war das Grund genug, zu einer viertägigen Großveranstaltung anzusetzen. Die Kabarettisten Wilfried Schmickler (Bild), Dave Davis und Ludger Kazmierczak traten auf, am Samstagabend feierte das Klever Kulturpublikum ausgelassen unter dem Spiegelzelt zu den Klängen der „Klangfabrik Allstars“ - und das alles bei hochsommerlichen Temperaturen an der Cinque-Allee. Mehr als 1500 Zuschauer besuchten die Festivitäten. Den Auftakt in die Reihe der Feierlichkeiten machte Dave Davis. Der aus Uganda stammende Komiker beschäftigte sich im Zuge seines Programms „Genial verrückt!“ mit dem Thema Alltagsrassismus und Ausländerfeindlichkeit im Osten Deutschlands. Davis forderte das Publikum auf, sich selbst mehr zu lieben. Dann würde man andere weniger schnell hassen. Er pointierte: „Für so eine Depri-Stimmung sind meine Eltern damals nicht hierher geflüchtet.“ Was die Deutschen vor allem bräuchten, sei mehr Lebensfreude. Die strahlte Davis aus, er kam immer wieder ins schlagfertige Gespräch mit seinem Publikum.

Info Der Kleinkunstverein im Überblick Spiegelzelt 30 000 Euro soll Cinque die Installation des Spiegelzeltes kosten. Dort, auf der Wiese hinterm Tiergarten, stand früher das Klever Schützenhaus. Wanderbühne Seit zwei Jahren treten die Cinque-Künstler provisorisch in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule auf. Der Vorstand des Vereins hofft auf ein Kulturzentrum für die freie Szene. Vergangenheit Bis 2014 war das Hotel von Gisbert Braam an der Emmericher Straße die Heimat der Gruppe. Die Stadt Kleve aber schloss das Theater aus Brandschutzgründen.

Auch Wilfried Schmickler vermittelte nachhaltig das Gefühl, sich bei Cinque wohlzufühlen. Der Applaus des Publikums war frenetisch, als der aus Leverkusen stammende Künstler virtuos mit den Schmerzgrenzen des Humors jonglierte. Jedwede Politikgröße Berlins bekam ihr Fett weg: die „Luftpumpen der CSU“, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder „Annegret Krampf-Karrenbauer“. Der CDU-Vorsitzenden sprach Schmickler das Format ab, für die Union ins Kanzleramt einziehen zu können.