Karneval in Kellen : Stehende Ovationen für Christoph Weyers bei den Brejpott-Quakern

Kleve Abschied und Neuanfang im Karneval: Die jüngste Jahreshauptversammlung der Kellener Brejpott-Quaker war in mehrfacher Weise eine besondere.

Zum einen kamen 65 Mitglieder ins Schützenhaus, zum anderen wurde der langjährige Vorsitzende Christoph Weyers mit stehenden Ovationen verabschiedet. Seit 2005 stand Weyers an der Spitze der Kellener Narren, jetzt legte er zum letzten Mal den Bericht des Vorstandes vor. Er erinnerte an den letztjährigen Auftakt zum 11.11. am Brejpott und die Quaker-Fete in Huisberden, organisiert von den Froschkönigen.